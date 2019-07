Oltuluların Kırdağ coşkusu

8 yıl aradan sonra bu yıl 15'ncisi düzenlenen Kırdağ Oltutaşı ve Cağ Kebabı Tanıtım Şenlikleri ilçe dışına taştı. Türkiye'nin dört bir tarafından 2 bin 500 rakımlı Kırdağ Ormanına akın eden Oltulular, üç gün boyunca orman havası soluyup doyasıya eğlendi.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa, Gebze ve Darıca Oltular dernekleri 15. Kırdağ Şenlikleri için otobüs çıkararak şenliklere destek verdi.

Günler öncesinden Kırdağ'a çıkan Oltulular, çadır kurup geceyi ormanda geçirdi. Şenliğin ikinci günü Erzurum Valisi Okay Memiş'inde iştirak ettiği Kırdağ'a yoğun ilgi vardı. Karakucak güreşlerini takip eden Vali Memiş, güreşçilerle yakından ilgilendi.

Şenliğe katılmaktan ötürü son derece memnun olduğunu dile getiren Vali Memiş'e günün anısına Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, özel bir işçilikle üretilmiş bir Oltu taşı tespih hediye etti.

Organizasyonunu Milli Güreşçi Kenan Gör'ün üstlendiği Karakucak güreşleriyle başlayan Kırdağ Şenliklerinde yine Oltu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün organize ettiği buzağı ve kuzu yarışmaları da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Öte yandan Paraşütçü Bayram Yücel'in ekibiyle birlikte Kırdağ'ın zirvesinden şenlik alanına Türk Bayraklarıyla yaptığı paraşütle iniş vatandaşlarca büyük alkış aldı. Nuh Tufan Polat'ın öğrencileriyle yaptığı okçuluk gösterisi de büyük beğeni topladı. Halk ozanları ve halk müziği konserleriyle doruk noktasına çıkan coşkuya binlerce Oltulu ortak oldu.

Meydan ağalığını işadamı Mithat Güzel'in üstlendiği 15.Kırdağ Oltutaşı ve Cağ Kebabı Tanıtım Şenliklerinin son gününde ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sürprizi yaşandı. Büyük Birlik Partisi'nin Erzurum'daki iki belediyesinden biri olan Oltu'yu bu özel gününde yalnız bırakamayacağını belirten BBP Genel Başkanı Destici'ye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kırdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, 31 Mart Mahalli Seçimlerinde belediye başkanlıklarını kazandıkları Tortum ve Oltu'nun adeta tarih yazdığını belirtti.

Oltululara layık olmak için Tortum ve Oltu belediye başkanlarına her türlü desteği vereceklerine vurgu yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu tür organizasyonları düzenlemek zor olduğu kadar bunları sürdürebilmek daha da zordur. Gördüğüm kadarıyla Anadolu'nun neredeyse hemen her tarafından Oltulular şenliğe akın etmiş. Bu güzel ortamın hazırlanmasında emeği geçen başta belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Belediyecilik hizmeti sadece yol yapmak, çevre düzenlemesi yapmak değil işte buda büyük bir belediyecilik hizmetidir ve her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük ettiler kendilerini tebrik ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın Oltu'nun neye ihtiyacı varsa Oltulu'nun neye ihtiyacı varsa bunların yerine getirilebilmesi için en üstün gayreti göstereceğiz ve çözeceğiz. Çok tecrübeli bir belediye başkanımız var işini bilen bir belediye başkanımız var ” dedi.

Oltu'nun sorunlarını çözmek için hep birlikte çalışacaklarını aktaran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kim ne derse desin, biz başkalarının söylediklerine takılıp kalmayacağız. Biz işimizi yapacağız. Halk bize işimizi yapmamız için yetki verdi. Onun için o bunu demiş, öbürü bunu demiş, öbürü bunu yapmış, bunlar bizim alanımızın dışında olacak. Ama bunu derken kimsenin bizim belediye başkanlarımızın hizmet noktasında engellemesine de fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Kim engellemeye kalkarsa o engelleri de hep birlikte kaldıracağız. Çünkü burada esas olan millete hizmettir. Oltu'ya hizmettir, Tortum'a hizmettir, halka hizmettir” diye konuştu.

Büyük bir özveriyle her türlü sıkıntıya rağmen Oltululara verdiği sözü tuttuğunu ve Kırdağ Şenliklerini düzenlediklerini aktaran Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ise “Kırdağ Şenliklerine uzunca bir ara verilmiş ama artık bundan böyle her yıl düzenli bir şekilde bu organizasyona üstüne koyarak devam edeceğiz. Davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ve Oltululara saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. Oltulular her şeyin en iyisine layık” şeklinde konuştu.

Bu arada 19-20 ve 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15'nci Kırdağ Oltutaşı ve Cağ Kebabı Tanıtım Şenliklerine Büyük Birlik Partisi Sivas, Van, Ağrı il ve ilçe teşkilatları da katıldı.