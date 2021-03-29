Oltu'nun kalbi Dr. Özmen'le atıyor

Murat Özmen hastaların kalbine taht kurdu. Meslek aşkını sosyal ilişkileriyle de gösteren Dr. Özmen, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor.

Hastalarıyla kendi yakınıymış gibi ilgilenen Dr. Özmen, gerek hastane çalışanları gerekse Oltulularca mütevazi kişiliği tanınıyor. Aynı zamanda hastalara yaklaşımı ve ahlakı ile takdir toplayan Uzman Dr. Murat Özmen gerek hasta gerekse hasta yakınları tarafından da adeta el üstünde tutuluyor.

Kalp ritim bozukluğu nedeni ile hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Zennure Aydın, “Hastanede yatmaya başladığım günden beri benimle kendi annesi gibi çok ilgileniyor. Allah ondan razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin” dedi.