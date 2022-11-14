İhlas Haber Ajansı

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Oltu'nun yüksek kesimlerinde sular donmaya başladı

Oltu’nun Güryaprak köyü yükseklerinde bulunan küçük göletler dün gece buz tutarken, meralarda kırağı oluştu.

Oltu'nun Güryaprak köyü yükseklerinde bulunan küçük göletler dün gece buz tutarken, meralarda kırağı oluştu. Oltu'da dün gece hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düşerken, soğuk hava kendini iyice hissettirdi.


Oltu Arıtaş köyü Zivin Dağı'nın zirvesi ile İnci köyü Akdağı'nın zirveleri beyaza büründü. Güryaprak köyünden Bayram Yücel, “Yaylamızdaki ve meramızdaki küçük göller buz tutmaya başladı. Soğuklar erken geldi” dedi.

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