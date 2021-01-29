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Olur'da sütler kapılardan toplanmaya başladı

Erzurum’un Olur ilçesinde 43 mahalleden çiğ sütün soğuk zincirde toplanmasına başlanıldı.

Erzurum'un Olur ilçesinde 43 mahalleden çiğ sütün soğuk zincirde toplanmasına başlanıldı.


Olur Kaymakamı İlker Eker, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır katılımlarıyla süt toplama faaliyeti başlatıldı.


Olur Kaymakamı İlker Eker, “İlçemizin 43 mahallesinde var olan hayvancılık potansiyelini değerlendirmek amacıyla; hayvansal üretimin bir çıktısı olan çiğ sütün mandıra aracılığıyla soğuk zincirde toplanmasını sağlayarak bölgemizdeki sütün sanayiye pazarlanması, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sosyo ekonomik yapıya ve üreticimizin refahına katkıda bulunmak amacıyla, bütün mahallelerimizden çiğ sütler toplanmaya başlamıştır. Üreticilerimize, ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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