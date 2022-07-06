Ömer Düzgün ikinci kez başkanlığa seçildi

Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) 7'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. 2019 yılında Federasyonun Başkanlığına getirilen Ömer Düzgün, oy birliği ile bir kez daha TPF'nin yönetim kurulu başkanı seçildi.

Türkiye genelinde 14 derneği ile yürüttüğü çalışmalarla perakende sektörünün en önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan TPF'nin 7'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Müşterilerine 81 ilde, 5 bini aşkın mağazada, toplam 100 bini aşkın çalışanla hizmet veren TPF'nin Yönetim Kurulu Başkanı bir kez daha oy birliği ile Ömer Düzgün seçildi.

“Eşi benzeri görülmemiş süreçte işlerimizi aksatmadık”

Genel Kurul'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yerel zincirlerin 16 yıldır tek yürek halinde hareket ederek büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını belirten Ömer Düzgün, "Federasyonumuzun 7'nci dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak bir kez daha seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Küresel çaptaki ekonomik kırılganlığın yansımalarını en tepe noktasında hissetmeye başladığımız dönemde bayrağı devraldık. Hemen devamında Koronavirüs pandemisi ile 2 yıl eşi benzeri görülmemiş bir sınav verdik. Daha önce hiç deneyimlenmeyen, hiçbir okulda, kitapta yazmayan bu süreçte çalışma hayatı yeniden şekillendi, beklentiler dönüştü. Üretim sektöründe olduğu gibi pandemi sürecinde bir gün olsun işlerimizi aksatmadan hizmete devam ettik. İş ortaklarımızla tedarik sürecini kurgularken, tüketicilerimizi bu süreçte yalnız bırakmayıp teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak ihtiyaçlarını karşıladık. Virüsün kontrol altına alınması ve salgının yayılması tehdidine karşı alınan önlemler gıda naklini sınırlarken, Rusya-Ukrayna savaşı ile karşı karşıya kaldık. Böylesine zor bir süreçte yerel zincirler olarak üyelerimize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize, sektörümüze ve ülkemize daha fazla katma değer oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Bu başarıda emeği olan tüm üyelerimize teker teker teşekkür ediyorum.” dedi.

“Tüm paydaşlarımızın yanında olduk”

Konuşmasında yerel zincirlerin "Değer" odaklı yaklaşımla çalışmalarına devam ettiğini belirten Düzgün; "Rekabeti market sayıları ile değil, sunduğumuz değerle sürdürdük. Babalarımızın, dedelerimizin, atalarımızın devrettiği işletmelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla tüm paydaşlarımızın yanında olduk. Diğer taraftan da gıda ve perakende dünyasındaki gelişmeleri, sektörü etkileyen gündemleri, alınması gereken önlemleri, gelecek öngörülerimizi, tüketicilerimizin günümüz ve gelecek ihtiyaçlarına yönelik atılması gereken adımları paylaştık. İletişimimiz her zaman şeffaf, çift yönlü ve pozitif oldu. TPF olarak, yüzümüzü çözüme ve yenilikçi yaklaşımlara dönerek sesimizi bu şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

“Yeni dönemde perakende yasasındaki eksik ayaklar gündemimizde olacak”

TPF'nin yeni dönemiyle de ilgili paylaşımda bulunan Ömer Düzgün şöyle konuştu; "Bu topraklarda kazandığını yeniden bu topraklarda yatırıma dönüştüren yerel zincirler, ekonomimizin çok önemli bir parçası. Bunu hem iş süreçlerimizle hem de istihdam havuzuna sağladığımız katkıyla sürdürüyoruz. Yeni dönemde rekabeti olumsuz etkileyen Perakende Yasası'ndaki eksik ayaklar gündemimizde yer alacak. Kurala tabi olmadan, yan yana, alt alta, üst üste açılan market mağazaları sektöre, üreticiye, rekabete önümüzdeki süreçte zarar verecek. Bununla birlikte tedarik zinciri, gıda enflasyonu, gıdaya erişim, eğitim, teknoloji gündemimizde yer alacak. Yerel zincirler olarak biliyoruz ki tüm iş ortaklarımızla, teknolojiden alacağımız destekle bugünkü mirasımızı geleceğe taşıyabileceğiz. Yeni dönemde sektörümüzün itibarını artırmak, sorunlarına ivedi olarak çözüm bulmak amacıyla diğer dernekler, kurumlar ve kanun koyucular ile daha fazla bir araya geleceğiz.”

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler ise Ömer Düzgün, Faruk Güzeldere, Ali Kaya, Vahdet Sarıkaya, Mahmut Kara, Ali Yıldız, Ahmet Çetin, Fatih Ayhan, Faysal Tatlı, Gültekin Irmaksever, Hacı Mustafa Narman, Hakkı Toscu, Hasan Basri Çelik, Haşim Kılıç, İbrahim Özhan, İhsan Biçen, Mehmet Feyzi Başdaş, Mustafa Şekerci, Ramazan Gülhan, Recai Kesimal, Ramazan Ulu, Soner Doruk, Oktay Akyüzlü, Osman Kalafat ve Yusuf Çizmelioğlu olarak belirlendi.