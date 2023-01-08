Ömer Lütfü Aydın süper lig hakemi oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) genç hakemlerinden Ömer Lütfü Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Klasman Hakemliğine terfi ettirildi. Hakemlik kariyerine 2008 yılında Sivas'ta başlayan Aydın, 15 yıl boyunca önemli lig karşılaşmalarında görev aldı. TFF'nin bu ataması Aydın'ın memleketi Erzurum'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Kentteki spor otoriteleri söz konusu atamadan dolayı MHK ve TFF'yi tebrik etti.

Ömer Lütfü Aydın kimdir?

1989 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Lütfü Aydın ilk ve ortaöğretimini memleketinde, lisans ve yüksek lisans eğitimini de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Halen Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine devam eden Süper Lig'in yeni hakemi, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Hakemlik kariyerine 2008 yılında Sivas'ta başlayan Aydın, 2012 yılında Klasman kadrosuna dâhil oldu. 2019 ve 2022 yıllarında Video Yardımcı Hakem Kursu (VAR) ve çeşitli tarihlerde Hakem Gelişim Kursları gibi eğitimler alan Aydın, 2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından A Klasman Yardımcı Hakemi olarak terfi ettirildi. Aydın, evli ve Doğa adında da bir kızı bulunmaktadır.