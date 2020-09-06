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Ömer Şişmanoğlu çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un yeniden anlaşmaya vardığı Ömer Şişmanoğlu kulüp tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un yeniden anlaşmaya vardığı Ömer Şişmanoğlu kulüp tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.


Geçen sezon takıma sağladığı katkılardan dolayı sözleşmesi uzatılan Ömer Şişmanoğlu, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Şişmanoğlu, form kazanmak için kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Tecrübeli futbolcu son olarak ise şut çalışmaları yaparak antrenman programına son verdi.

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