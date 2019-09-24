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Ömeroğlu'ndan Erzurum KGF'nin kapatılmasına tepki

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu, KGF Erzurum Şubesi’nin kapatılmasına tepki gösterdi.

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu, KGF Erzurum Şubesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi.


Erzurum Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Şubesi ‘nin kapatılarak Trabzon'a bağlanmasına tepkiler devam ediyor. TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu'da bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.


Başkan Ömeroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Şubesi bölgeye hizmet veren önemli bir kurumdur. Erzurum şubesinin kapatılma kararı şehrimizdeki esnaflarımızı, müteşebbislerimizi, kadın girişimcilerimiz ve genç girişimcilerimizi kısaca bölge iş dünyasını kaygıya düşürmüştür. Zaten zor bir süreçten geçen bölge iş dünyası alınan bu kararla daha da kötüye gidecektir. Son yıllarda gerek bölge oda ve borsalarımızın katkıları ve gerekse TOBB'un verdiği desteklerle iş dünyasının nefes almasını sağlayan Kredi Garanti Fonu Erzurum Şubesi bölgeye can simidi olma noktasında önemli hizmetleri olan bir kuruluşumuzdur. Kuruluşun Erzurum Şubesinin kapatılmasını Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu olarak istemiyoruz ve bu konuda yetkililerin gerekli düzeltici işlemi yapacaklarını umut ediyoruz.”

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