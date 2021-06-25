Atletizmde Erzurum'un gurur kaynağı olan Karayazılı sporcular, Çevre Koruma Haftası'nda ilçede önce çevre temizliği yaptılar, sonra antrenmana çıktılar. Antrenör Cahit Demir, “Biz sporcularımızla birlikte bu hareketi alışkanlık haline getirdik” dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde milli atletler örnek bir etkinliğe imza atarak alkış alıyor. Atletizmde Erzurum'un ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun gurur kaynağı olan sporcular önce çevre temizliği yapıyor. Sonra antrenmana çıkıyorlar. Antrenör Cahit Demir, “Sporcularım ve ben daha temiz ve yeşil bir çevre için çevre temizliğini devamlı yaparak bunu sürekli bir hale getirdik. Sporcularımla birlikte önce mıntıka temizliği yapıyoruz, sonra antrenmana çıkıyoruz” dedi.

Doğaya duyulan derin sevginin dile getirildiği 05-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında; çevre bilincinin arttırılması, çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi ve çevre konusunda farkındalık oluşturan Karayazılı atletler, Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Personeli ile birlikte Köyceğiz Göleti Mesire alanında çevre temizliği yaparak alkış aldılar.

Antrenör Cahit Demir, “Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılır bir dünya bırakmak adına Karayazı Kaymakamlığı, Karayazı Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Karayazı Belediye Spor Kulübü tarafından ilçemiz Köyceğiz Gölet'i Mesire alanında temizlik çalışması yapmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Ayrıca Karayazı Belediye Spor Kulübü sporcuları çevre bilincine dikat çekmek için antrenmanlarını “Doğa için koşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiler. Antrenör Cahit Demir, ilçe kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve Karayazı Belediyesi çalışanlarına destekleri için teşekkür etti.

Milli antrenör, Çevre ve doğayı koruma adına çok daha özel farkındalıklara imza atacaklarını da ifade etti.