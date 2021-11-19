Önce yanındaki kadını, sonra kendisini bıçakladı

Erzurum'da sokak ortasında yanındaki kadını bıçaklayan şahıs, ardından kendisini bıçakla yaraladı.

Bugün saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi yanında bulunan kadını bıçakladı. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı şahıs, daha sonra bıçakla kendisini karnından yaraladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, önce ağır yaralı kadına, daha sonra saldırgana müdahale ederek hastaneye götürdü.