Öncü, Hınıs'ta oy kullandı

AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Fatma Öncü, oyunu Hınıs'ta Ovakozlu İlk ve Orta Okulunda kullandı. 1075 nolu sandıkta oyunu kullanan Öncü, sandık görevlilerine teşekkür etti.

Öncü; “Seçimler demokrasinin bayramıdır. Seçimlerin güvenliği için devletimiz gerekli tüm tedbirleri aldı. Sandıklarda görev yapan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sonuçla seçimleri tamamlamış oluruz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.