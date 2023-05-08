Öncü; Türkiye kutlu yürüyüşüne devam edecek

Fatma Öncü, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

Öncü, Şenkaya'da, İlçe Başkanı Ömer Faruk Özcan ve İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir ile birlikte vatandaşları dinleyip notlar aldı.

Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen “Aile” temalı programa katılan Öncü, daha sonra Palandöken'in Konaklı Mahallesi'nde de ev toplantısına katıldı.

Öncü burada kadınlarla bir araya gelirken, Türkiye Yüzyılını anlatarak; “Türkiye Yüzyılı, bizim yüzyılımız olacak. 85 Milyon vatandaşımızın tamamı ülkemizin elde ettiği kazanımlarla ulaşacak. Bu gün doğalgazımızla, petrol kuyularımızla, yerli otomobilimizle, sondaj gemilerimizle, savunma sanayimizle güçlü Türkiye gücüne güç katarak ilerliyor. Şimdi bu ilerleyiş için önümüze engel koymak isteyenlere inat 14 Mayısta kutlu yürüyüşe devam diyeceğiz” dedi.

AK parti Erzurum Milletvekili Adayı Fatma Öncü, Erzurum'da yerel yönetimlerin turizm alt yapı projelerine 2002-2022 yılları arasında 102 milyon TL destek sağlandığını dile getirerek “Bu sayede Erzurum'da ki ‘İşletme Belgeli Konaklama Tesisi' sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her gün artmaktadır” diye konuştu.