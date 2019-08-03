Op. Dr. Volkan Kahya: “Burun estetiğinde lazer fark oluşturuyor”

Dr.Volkan Kahya, burun estetiğinde lazer uygulamasının fark oluşturduğunu belirtti.

Günümüz teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlık sektörünün de bu güzel gelişmelerden nasibini aldığını dile getiren Op. Dr. Kahya, “Son yıllarda lazer teknolojisi bunlardan birisidir. Cerrahilerin bir çoğunda daha ağrısız ve kansız bir cerrahi uygulama sağlamak İçin lazer kullanılmaktadır. Sonuçlarda gayet yüz güldürücü olmaktadır. Bir süredir lazer teknolojisinin burun estetiğinde kullanıldığı yönünde bir takım söylentilerden bahsedilmektedir. Bu söylentiler maalesef asılsızdır. Burun estetiğine yardımcı olarak Burun cildinin kısmi inceltilmesi ve Burun etlerinin küçültülmesi için kullanılmaktadır. Onun dışında Burun kemik ve kıkırdaklarının şekillendirilmesinde yeri yoktur. Bunun yerine cerrahi aletler ve bir takım güçlendirilmiş titreşimli hassas aletler geliştirilmiştir. Yani Burun estetiğinde birincil olarak lazer kullanılmamaktadır. Ayrıca dikişlerin kapatılmasında da lazer kullanılamamaktadır. Bir takım hastalarımdan özellikle bu konuda şöyle bir soru sorduklarını duyuyorum (Hocam lazerli dikiş mi atacaksınız?) Bu konudaki eksik bilgiyi de düzeltmiş olalım. Lazerle Burun estetiği ve lazerli dikiş yoktur. Burun estetiğinde tecrübeli cerrah ve ona yardımcı olan hassas cerrahi aletler vardır” diye konuştu.

Dr.Volkan Kahya, belki de 10 yada 20 yıl sonra Burun estetiğini lazerle yapacak cihazlar gelişebileceğini sözlerine ekledi.