Op.Dr. Volkan Kahya: “Burun estetiği sonrası şişliklere dikkat”

Dr. Volkan Kahya, burun estetiği sonrası şişliklere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Volkan Kahya, “Burun estetiği sonrası en çok hastalarımızı rahatsız eden şey; yeni yapılan burnun şiş ve büyük görünmesidir. Normal şartlarda bu şişlikler belirli aşamalarda 1 yıl için inmesi beklenir. Bazen 2 yıla uzayan şişlikler olabilir. Özellikle kalın derili hastalarda bu ödemlerin inmesi biraz daha zordur. Rutin şişlik iyileşme süresini azaltmak veya kolaylaştırmak için ödem çözücü besinler tüketilebilir. Özellikle sebzelerden ıspanak brokoli ve pırasa, meyvelerden ananas, avokado, portakal bunların başında gelir.. Özellikle ananasın ödem çözücü etkisi kuvvetlidir. Bunların yanında zeytin yağı, zerdeçal, zencefil ve fındık fıstık ezmeleri yenmesi şişlik ve ödemlerin azaltılmasında etkilidirler. Burun estetiği ameliyatının ilk iki günü şişlikler açısından yoğun geçmektedir. Yüze soğuk uygulama yanında öğünlerde bu sebzeleri içeren öğünlerin tüketilmesi ve tabi ki protein içeriği yüksek kırmızı etinde eklenmesi ile sağlıklı ve ödem çözücü bir beslenme yapmanızı sağlayacaktır. Özellikle taze sıkılmış ananas suyu ve portakal suyu karışımına biraz zencefil de katılırsa kuvvetli bir c vitamini ve ödem çözücü etkisi yüksek bir içecek elde edilmiş olur. Günde 2 su bardağı tüketilmesi ödemlerin daha hızlı atılmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Bunun dışında hazır yiyecekler ile beslenmeden kaçınmanın gerektiğini ifade eden Dr. Ayyıldız, “Glikoz içeren meşrubatlar, hamburger, kızarmış patates, sosis, salam, sucuk, hamur işleri, margarin yağlar ödemlerin atılmasını yavaşlatmakta vücudun yükünü arttırmaktadır. Özellikle ameliyatın ilk iki haftasında tüketimleri azaltılmalıdırlar. Mümkün ise hiç kullanılmamalıdır. Tabi ki unutulmamalıdır ki ödem kişinin kendi metabolik yapısı ile alakalıdır. Eğer burun deriniz kalın ise ve vücudunuz en ufak darbelerde bile şişiyorsa ameliyat sonrası da ödemlerin olması ve uzun sürmesi kaçınılmaz olacaktır” şeklinde konuştu.