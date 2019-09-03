Op.Dr. Volkan Kahya: “Türkiye burun estetiğinde bir dünya markası”

Dr. Volkan Kahya, Türkiye'nin burun estetiğinde bir dünya markası olduğunu söyledi.

Dr. Volkan Kahya, “Estetik cerrahiler ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada büyük ilgi görmektedir. Bu cerrahiler içinde Burun estetiği konusunda Türkiye önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün Türk hekimlerinin bu başarısını estetik cerrahi de Türkiye'nin tercih edilmesini zirveye taşımaktadır. Türkiye tüm estetik cerrahilerde ki uygulama ve başarısı açısından dünyada ilk 10 a girer. Burun estetiğinde de ilk 5 e girer. Dünya'nın çeşitli ülkelerinden hastalar özellikle saç ekimi, Burun estetiği ve vücut şekillendirme ameliyatları İçin ülkemizi tercih etmektedir” dedi.

Estetik cerrahi olarak da burun estetiğinin en çok tercih edilen ameliyatlardan olduğunu ifade eden Dr. Kahya, “Yabancı hastalar açısından Türkiye'nin coğrafi konumu, yeni İstanbul havalimanının açılması ve ekonomik açıdan diğer ülkelere göre daha ekonomik olması daha cazip hale getirmektedir. Bu eğilimin bir nedeni de Türk doktorların pratik tecrübelerinin yüksek olması ve cerrahi tekniklerinin daha gelişmiş olmasından kaynaklanmasıdır. Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Arap ülkelerinden burun estetiği konusunda yoğun talep olmaktadır. Hastaların memnun ayrılmaları taleplerin diğer ülkelerinde dikkatini çekmektedir. İleriki yıllarda sağlık turizminin çok daha gelişeceği ve Pazar payının artacağı bunula birlikte Türk ekonomisine ciddi bir katkısı olacağı kesindir” açıklamalarında bulundu.