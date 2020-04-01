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Operasyon Merkezi korona hastalığı mücadelesinde 7/24 çalışıyor

Tüm dünyada yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs hastalığı ile mücadele için tüm sağlık ekipleri gece gündüz çalışıyorlar.


Sağlık Bakanlığı tarafından ilk günden itibaren yürütülen yoğun çalışmalar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi de yoğun mesai ile Erzurum halkının sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Halk sağlığı uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, tüm idareciler ve fedakar sağlık çalışanları korona virüsün yayılımını önlemek için yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden çalıştığı bu merkez, ilimizde hastalık ile ilgili kararların alındığı birimdir. Tüm ildeki hasta takipleri, temaslı takipleri ve planlamalar burada gerçekleştirilmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız çalışmalara devam etmektedir” açıklamalarında bulundu.

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