Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek karşıladılar

Erzurum'un Şenkaya kırsalında teröre yönelik düzenlenen operasyon sonrası ilçeye dönen jandarma, özel harekat ve korucuları vatandaşlar, kurban keserek karşıladı.

3 teröristin Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu bilgisini alan güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda önceki gün gri kategoride aranan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bölgede devam eden operasyonlarda bugün 2 terörist de silahları ile birlikte sağ yakalandı. İlçe halkı askerin ve polis özel harekatın bu başarılı operasyondan dönüşünü Akşar Mahallesi'nde bayraklarla sloganlar atarak karşılayıp, kurban kesti.

Operasyondan birliğe dönen askerler, polis özel harekat birlikleri ve korucular komando yemini etti. Yakalanan iki teröristin sorgusu ve bölgede operasyonlar devam ediyor.