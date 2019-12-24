Orçun Duygun 2020 projelerini açıkladı

Estetik ve Güzellik sektöründe gençlik serumları arasında en çok tercih edilen ürün olmayı başaran H100 ve H100 PLUS 'ı Türkiye' ye kazandıran Nish Pharma 'nın yönetim kurulu başkanı Orçun Duygun, "2020 de Türkiye'yi çok daha güzel sürprizler bekliyor" dedi.

Orçun Duygun, sektör ile ilgili en büyük hedefinin özellikle Akdeniz bölgesi insanlarının gözaltı morluklarına çözüm bulmak olduğunu, bununla ilgili bir çok ürün olduğunu ancak hasta ve doktor memnuniyetinin eldeki imkanlar yüzünden çok tatmin edici olmadığını belirtti.

“Amacımız sadece ürün getirmek olsa sektör üründen geçilmiyor defalarca getirirdik” diyen Orçun Duygun, üretici firmaların gözaltı morlukları ile ilgili doğru kokteylleri hazırlamadığını ve 2020'de bu konuda Nish Pharma'nın arge çalışmalarının biteceğini, yeni gözaltı ürününü ile bir ilke daha imza atacağını belirtti.