İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orçun Duygun, yenilikler bitmiyor dedi

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en çok tercih edilen cilt gençleştirme serumu H100’ün Plus versiyonu H100 plus’ı çıkaracağını ve Aralık 2019 da tüm estetik ve güzellik sektörü ile buluşturacağını açıklayan Nish Pharma ’nın Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Duygun, "Sektörümüzde yenilikler bitmez, ya yenilik yapan olursun, ya da takip eden.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en çok tercih edilen cilt gençleştirme serumu H100'ün Plus versiyonu H100 plus'ı çıkaracağını ve Aralık 2019 da tüm estetik ve güzellik sektörü ile buluşturacağını açıklayan Nish Pharma 'nın Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Duygun, "Sektörümüzde yenilikler bitmez, ya yenilik yapan olursun, ya da takip eden. Biz Nish Pharma olarak her zaman sektörümüze yenilikleri araştırıp bulmayı ve sizlere sunmayı tercih ediyoruz" dedi.


Bu cümlesi ile farklı bir ürünün daha yolda olduğu sinyalini veren Orçun Duygun, göz altı morlukları için çok farklı bir ürünün arge çalışmalarını yaptıklarını söyledi. 2020 yılının içinde çıkarmayı planladıkları ürün ile göz altı morlukları şikayetlerinin de büyük ölçüde azalacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.