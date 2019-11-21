Organik tarım STK'ları, verimlilikte işbirliğine odaklandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve “Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Saygınlığının Artırılması Projesi” kapsamında yapılan 'İletişim Planlama Çalıştayı' sona erdi.

Erzurum ve son olarak İstanbul'da gerçekleşen 5'er günlük 3 çalıştayın ardından, eğitimleri veren Doç. Dr. Mesut Eren, Doç. Dr. Emel Poyraz ile Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) uzmanı Niamh Holland'dan dolayı Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstütüsü'ne teşekkür ziyareti gerçekleştiren Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DOĞTARBESBİR) Başkanı Nazmi Ilıcalı ile proje iştirakçi dernekleri, Enstitü Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Dartan'la görüştü.

Ziyarette, projeye verdiği eğitim desteğinden dolayı Prof. Dr. Muzaffer Dartan ve ekibine teşekkür eden DOĞTARBESBİR Başkanı Nazmi Ilıcalı, organik tarım yapmak için kurulan derneklerin kapasitelerini artırmayı hedefleyen projeyi önemli bulduklarını ifade ederek, böylesi işbirliklerin üretimde verimliği artıracağını söyledi.

Projenin, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak amaç etrafında bir araya gelmelerine vesile olacağını ifade eden Ilıcalı, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir üretim modeli için toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmaları çok önemli. Biz STK'lar, organik tarım konusunda üretimde verimliliğe odaklandık ve çalışmalarımızı sizlerin de katkılarıyla dünya ile uyumlu ve işbirliği yaparak ilerletmek istiyoruz. Strateji ve iletişim planları olan dernekler olmak istiyoruz. Böylece, hedeflerimizi daha sağlam belirlemiş olacağız. Karşılıklı etkileşimle Türkiye ve Almanya'daki dernekler olarak planlarımızı ve raporlarımızı hazırladığımız web sitemizdeki veri tabanına kaydedeceğiz. Daha doğrusu geleceğimizi planlayabileceğiz. Organik tarım dernekleri olarak bu proje sayesinde sektörle ilgili tüm kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarını paydaş haline getiren bir üst kuruluş fikri bile gelişti. Katkılarınızdan dolayı size ve ekibinize teşekkür ederiz.”

Ziyarete, Çukurova Organik Tarım Derneği, Akçakoca Organik Güvenilir Gıda Derneği, ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu, Konya Organik Tarım Derneği, Buğday Ekolojik Tarım Derneği, Kayseri Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği, Açık Alan Derneği, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği, Erzurum Güvenilir Gıda Derneği ile Manisa Çölyak Derneği gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan veya temsilcileri katıldı.

15 aylık süreyi kapsayan süreçte, Türkiye ve Almanya'daki dernekleri yakınlaştıran bir platform oluşturacak. Türkiye'den 12 ve Almanya'dan 10 dernek projeye katılarak, organik tarım yapan Türk derneklerin 5 günlük Almanya çalışma ziyareti ayrıca gerçekleşmiş olacak.