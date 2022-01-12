Orman Bölge Müdürlüğünde yeni yılın ilk değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Toplantının açılış konuşmasında 2022 yılına dair temennilerini belirtilen Bölge Müdürü Oktay Ayatay “Toplantımızın ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz 2021 yılındaki yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında başarılı çalışmalar yaptık, başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Doğru planlama, azimli ve çalışkan personel ve uyumlu ekip çalışması ile mümkündür. Aynı şekilde bu yılda tüm programlarımızı eksiksiz olarak tamamlayarak yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Toplantıda yıl sonu hedeflerine ulaşabilmek için alınması gereken önlemler, yeni yöntemler, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

2022 yılı işlerin ve programların zamanında yapılması için ilgili birimlere gerekli talimatlar veren Bölge Müdürü Ayatay tüm katılımcılara teşekkür ederek, başarılar diledi.