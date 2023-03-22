İhlas Haber Ajansı

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Orman haftası dolayısıyla ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı

Oltu Orman İşletme Müdürlüğünce 21 Mart Orman Haftası dolayısıyla, Kale meydanında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.


Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Oltu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Oltu Kalepark meydanında vatandaşlara 2 bin adet ücretsiz sarıçam fidanı dağıtıldı.


Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, fidan dağıtımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası dolayısıyla Oltu ilçemizde 2 bin adet fidan dikimi yapacağız. Amacımız vatandaşlara Orman sevgisini aşılamaktır hayırlı olsun” dedi.

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