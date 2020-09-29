Ormana yerleştirilen fotokapana belgesellik görüntüler yakalandı

Erzurum'da bir vatandaş tarafından ormana yerleştirilen fotokapan, belgesellik görüntüler kaydetti. Fotokapan; ayı, kurt, domuz, köpek, karga gibi hayvanları görüntüledi.

Erzurum'un Olur ilçesinde bir vatandaş ormana fotokapan yerleştirdi. Gece ve gündüz saatlerinde çekim yapan fotokapana çok sayıda ayı, kurt ve kuş görüntüleri yakalandı. Hayvanların sergilediği hareketleri yakalayan kapan belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydetti.