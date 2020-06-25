Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor

Dr. Muammer Yaylalı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmaları misafirleriyle paylaştı. Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında atılan adımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı: “Şehrin kalkınmasında bilgi üretimi büyük önem taşıyor. Bu sebeple bilgiyi değere dönüştürmek, ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynuyor. Üniversite olarak biz de ürettiğimiz bilgiyi önce şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu geleneği, tecrübesi ve hinterlandı ile dün olduğu gibi bugün de şehrine ve bölgesine hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için fikir teatisinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, bilgi paylaşımı sayesinde üniversitelerin belirledikleri hedeflere daha çabuk ulaşacaklarını söyledi. Üniversitelerin topyekûn kalkınmaya, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük etmek için en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Çomaklı, başarının birlikte hareket etmekten geçtiğine değinerek ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Ziyaret, hediye takdiminin ardından son buldu.