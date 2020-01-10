İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek

Erzurum’da ortaokul ve lise öğrencileri için karikatür yarışması yapılacak.

Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri için karikatür yarışması yapılacak.


Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Fırfırik Dergisi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek. Karikatür çiziminin yaygınlaşmasının yanı sıra Türkçe'nin kullanımının hedef alındığı yarışmanın son başvuru tarihi 13 Mart 2020 olarak belirlendi. Yarışmaya katılan öğrencilerin yaptığı eserlerin değerlendirme açıklaması 30 Mart tarihinde yapılacak ve bir hafta sonra da ödül dağıtımı yapılacak.


Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin bu konudaki yeteneklerinin ortaya çıkacağı için katılımın yüksek olmasını istediklerini ve beklediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.