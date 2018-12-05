Osmanlı'nın unutulan inceliği "Sadaka Taşı" bu okulda yaşatılıyor

Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerin bazılarında bugün bile varlığını koruyan sadaka taşları, yardımlaşmanın en ince örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Cami avlularının en kuytu köşesine konulan ve hemen hemen bir insan boyuna yakın, üst kısmında küçük bir oyuk bulunan silindir şeklindeki taş, imkanı olan insanların, üzerindeki oyuğa bıraktıkları sadakalarıyla, yoksula rencide etmeden el uzatmasını sağlıyordu.

Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş ile öğrencilerinin başlatmış olduğu ‘Sadaka Taşı' projesi tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından okul içine konulan “Yardımlaşma Kutusu” yazılı kasaya atılan paralar ihtiyacı olan öğrencilere gidiyor.

Proje sahibi Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş, öğrencilere yardımlaşmayı aşılamak için bu projeyi başlattıklarını ifade ederek, “Ülkemizde unutulan değerlerden birisi olan sadaka taşını biz günümüze uygunluğu açısından yardımlaşma kutusu olarak isimlendirdik. Geçen yıl başlattık biz bu projeyi çok büyük faydalarını gördük ve görmeye devam ediyoruz. Evinden harçlıksız olarak gelen öğrencilerimiz akşam evine giderken bazen paraları çıkışmıyor bazen kitap alacak paraya ihtiyacı oluyor bu öğrencilerimiz buraya gelerek bu kutudan ihtiyacı kadarını alıyor. Bir öğrencim geçen buradan para alırken gördüm kitap alacak parası olmadığı için buradan gelip aldı. O kadar bereketli ki her akşam biten para her sabah yine çoğalıyor” dedi.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek ise, “Bu bizim hem dini hem geleneksel değerlerimizin bir ifadesi. Yıllardır unutulmuş, toplumsal yozlaşmaya uğramış. insanımızın böyle bir birlikteliği yardımlaşmayı anlattığı için oldukça değerli. Burada veren el de belli değil alan el de belli değil, bu manada Erzurum Lisesi'nin ismine yakışır proje oldu” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin tek isteği ise bu projenin Erzurum genelindeki tüm okullarda başlatılması.