Ot toplamaya giden adamdan 13 gündür haber alınamıyor

Erzurum'da çaşır toplamak için dağa çıkan kişiden 13 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde yaşayan yüzde 51 zihinsel engelli Ahmet Korkmaz (56) 13 gün önce evinden çaşır toplamak için çıktı. Mahalleye yakın bir dağa çıkan Korkmaz'dan o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

13 gündür haber alınamayan Korkmaz'ı arama çalışmaları yöre halkının da desteğiyle devam ediyor.