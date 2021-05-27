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Ot toplamaya giden adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Erzurum’da çaşır toplamak için dağa çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor.

Erzurum'da çaşır toplamak için dağa çıkan kişiden 4 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor.


Erzurum'un Uzundere ilçesi Muratefendi Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Korkmaz (56) 4 gün önce evinden çaşır toplamak için çıktı. Mahalleye yakın bir dağa çıkan Korkmaz'dan o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.


4 gündür haber alınamayan Korkmaz'ı arama çalışmaları yöre halkının da desteğiyle devam ediyor.

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