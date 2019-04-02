Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Erzurum'da otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya sunulan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için yürüyüş programı düzenlendi.

Erzurum Valiliğince organize edilen ve Yakutiye Medresesinden Havuzbaşı Kent Meydanına kadar süren farkındalık yürüyüşüne Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Palandöken Otizim Derneği, öğrenciler ve Afganlı vatandaşlar katıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanında son bulan yürüyüşün ardından, Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, “Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü, dernek başkanlarımızla özel bireylerimizle bu günü bizde kutluyoruz. Yakutiye Medresesinden Havuzbaşı Kent Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdik. İlimizde 364 otizmli bireyimiz var. Onların hem eğitim hayatında hem de eğitimleri bittikten sonra iş hayatında neler yapabilecekleri ve onlar için neler yapabileceğimiz hakkında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Otizimli bireylerin hayatın içinde olması gerektiğine büyük önem verdiklerini söyleyen Vali Memiş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Aile Sosyal Çalışmalar Bakanlığı bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Valilik olarak tüm vatandaşlarımıza olduğumuz gibi özel bireylere de devletin tüm imkanlarını seferber etmeye gayret ediyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları gibi imkanlarımız var biz onların emrindeyiz. Özel bireylerimiz için elimizden geleni yapmak durumumdayız. Onlar bize Allah'ın yolladığı bir melek ve büyük çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Yediden yetmişe herkesin tüm içtenliğiyle bu konuya hassasiyetinin olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından yürüyüş programı sona erdi.