Oto'dan ‘hayırlı olsun' ziyareti

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Birdal Öztürk'e ‘Hayırlı olsun' dileklerini ileten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Öztürk'e başarılar diledi.

Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Yıkıcı ile Kayakla Atlama Alt Yapı Antrenörü Mustafa Öztaşyonar da ziyarette hazır bulundu.

Yapılan ziyarette Kayakla Atlama Kuleleri rampalarında yapılan çalışmalar ile Kandilli Kayak Merkezi pistlerinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Ayrıca Kayakla Atlama Kulelerinde gerçekleştirilecek olan projeler ile Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Uluslararası yarışların takvimi görüşüldü.

Palandöken Kayak Merkezinde Aralık ayı içinde yapılacak olan alp disiplini uluslararası yarışlar içinde görüş alış verişinde bulunuldu.