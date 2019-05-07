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Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Narman Mahmut Çavuş Mahallesi'nden Oltu ilçesine gelen Harun Gürbüz yönetimindeki 25 NF 268 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada sürücü Harun Gürbüz ve araçta bulunan Ebubekir Gürbüz yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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