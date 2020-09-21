İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Erzurum’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına düştü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına düştü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 DG 0811 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan su kanalına düştü. Kazada sürücü ve araç içinde bulunan bir kişi yaralandı.


Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Su kanalına düşen otomobil ise sabah çekici yardımıyla çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.