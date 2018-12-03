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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzurum’un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah 08:00 sıralarında Aşkale'den Erzurum istikametine seyir halindeki Evrim Külekçi idaresindeki 25 FA 943 plakalı otomobil Makimsan mevkiinde önüne aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirince yol ortasındaki refüjlere çarparak takla attı.


Evrim Külekçi, annesi ve kardeşinin içinde bulunduğu otomobil refüj ortasındaki yolda takla attıktan sonra ters dönerek durdu.


Kazada sürücü Külekçi ve kardeşi otomobilden kendi imkanları ile çıkarken anneleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Kazazedeler Erzurum'dan gelen Ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine sevk edildi.


Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken yaraların tedavilerin devam ettiği hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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