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Otomobilinde 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis tutuklandı

Erzurum’da yapılan uyuşturucu operasyonunda otomobilinde 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis S.

Erzurum'da yapılan uyuşturucu operasyonunda otomobilinde 61 kilo 750 gram eroin bulunan emekli polis S.N.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Polis ekiplerince uygulama noktasında yapılan aramalarda aracında 61 kilo 750 gram uyuşturucu bulunan emekli polis mahkemeye çıkarılmak üzere Erzurum Adliyesine getirilmişti. Mahkemede alınan karar sonrası uyuşturucu kaçakçısı emekli polis S.N.A. tutuklanarak Erzurum ceza evine gönderildi.


Dün akşam saatlerinde Erzurum uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Erzurum Aşkale uygulama noktasında alınan istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği ‘Dük' ile otomobilde yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.


Emekli polis S.N.A. mahkeme kararı sonrası polis ekiplerince tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

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