Ovit Tüneli girişinde trafik kazası: 1 ölü

Erzurum'in İspir ilçesinde Ovit Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İkizdere istikametinden İspir ilçesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Bakar yönetimindeki kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Ovit Tüneli girişi Sivri Kaya mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi araçtan güçlükle çıkarıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıldıktan sonra sürücünün cenazesini otopsi için İkizdere Hakkı Emine Ekşi Devlet Hastanesine sevk etti.