Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba Erzurum'da

Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a geldi.

Sendika il binasında basın toplantısı düzenleyen Gülbaba, kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarının düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Gülbaba, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamuda kadroya geçen işçilerin sorunları konusunda hükümetle masaya oturacaklarını ifade etti.

Hükümetin kadroya geçen işçilerin sorunları konusunda duyarlı olduğunu belirten Gülbaba, “696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamuda kadroya geçen üyelerimizin yaşadığı güncel ve genel sorunlarının çözüm sunmak ve kurumları ziyaret etmek için Erzurum'a geldik. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamuda kadroya geçen arkadaşlarımızın sorunları var, sıkıntıları var. Bu konuda Hak İş Konfederasyonu ve Öz Büro İş olarak çözüme yönelik gayretleri ve çözüme yönelik gelişmeleri üyelerimizle paylaşmak için Erzurum'dayız. Ankara'da bu konuda yaşanan bir süreç var. Olabildiğince yapıcı, pozitif, çözüm odaklı tarzımız var. Hükümetle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin sorunu bizim sorunumuz, ülkenin geleceği ile çalışanların geleceği doğru orantılı, bizim iki kırmızı çizgimiz var, vatan ve emek. Vatanımız ve emeğimizi kimseyle paylaşmayız asla pazarlık yapmayız, bu ülkenin zengin, büyük ve güçlü ülke olması için dünyada bende varım diyebilecek her türlü politikada, hükümetimizin yanındayız. 81 milyonun kardeş olduğu bilincindeyiz, bu konuda politikalar üretiyoruz. Onları güçlendiriyoruz, 696 sayılı taşeronun emeğin zaferi, bayramı ve bir devrim olarak görüyoruz, bunun ciddi bir kazanım olduğunun farkındayız, bir milyona yakın çalışanımızın kadroya geçmesini ülke ekonomisine, demokrasisine ve çalışma hayatına sosyal parametrelere pozitif katkı sağlayacak bir nitelik, bir içerik, bu içeriğin içini doldurma gayretindeyiz, şu anda maaş ve sosyal haklar konusunda ve kadrolu kamu çalışanı olma konusunda sıkıntılarımız var, bu sıkıntılar geçici, hükümetimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Ocak ayında ya da en geç şubat ayı ortalarında yeni düzenleme bekliyoruz. Bu anlamda imza kampanyası düzenledik. Türkiye genelinde imza kampanyamız devam ediyor, bunun öncesinde genel başkanımı bir dizi görüşmeler yaptı, bu görüşmelerde geri dönüşler oldukça pozitif ve bir masanın kurulmasını ,masaya çağrılmayı bekliyoruz. Çünkü taşeron çalışanları kadrolu çalışanların kazanımları yaşamadılar, bunu yaşatmak istiyoruz'' diye konuştu.

“Kadro dışı kalan taşeronlar müjde bekliyor”

Kadro dışı kalan taşeronların kadro kapsamına alınması içinde çalışmaların devam etiğini belirten Gülbaba, “Kadro dışı kalan taşeronların bu durumu rasyonel ve doğru değil, sağlık bakanlığında bu durumda olan 3 bine yakın arkadaşımız var, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kimse bu konuda reel ve rasyonel bir açıklama yapamadı. Devletimizi işimizi ve kurumlarımızı seviyoruz. Asla bu meseleyi mahkeme koridorlarına taşımak istemiyoruz, masada çözülmesini istiyoruz, ücret, sosyal hakları ve verilmeyen kadronun verilmesini bekliyoruz, en geç şubat ayında bu konuda açıklama yapılmasını bekliyoruz. Bu arkadaşlarımızın kadro dışında kalması doğru değil, sayın cumhurbaşkanımızın bu konuda asla böyle düşünmediğini biliyoruz, hatta kendisi herkesin kadrolu olduğunu düşünürken, bir kısım bürokratların bu süreci sıkıntıya sokan, hatta zehirleyen negatif tavırları nedeniyle gerçekleşemedi, devlet aslında taşeronu bitirdi, cumhurbaşkanı taşeronu bitirdi, taşeronda kadro verdi, bir kısım insanın kadro dışında kalması doğru değil, hükümetimde yaklaşımı bu değil, en kısa zamanda müjdeyi bekliyoruz. Hak iş ve öz büro iş olarak sorumlu sendikacılığın bütün gereklerini yapmak istiyoruz, Türkiye'nin en sağlam kalesi olan Erzurum'dan şunu söylemek istiyorum, ülkenin bölünmezliği konusunda 81 milyonun kardeşliği konusunda ve Türkiye'nin küresel güç olması konusunda devletimizin ve hükümetimizin yanında olalım” şeklinde konuştu.

Hak İş İl Başkanı Erol Aksakal ise, 696 kanun hükmünde kararnameden sonra ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, bazı bürokratların kadroya geçen personele mobbing uyguladığını söyledi.

Seçim döneminde bazı bürokratların bu konudaki olumsuz yaklaşımlarına tanık olduklarını belirten Aksakal, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon kişi kadro aldı, maalesef 2 Nisan 2018'den sonra bu ülkenin ağır bürokrasisi nedeniyle arkadaşlarımız ciddi sıkıntı yaşadı, kabullenmeyenler var, ciddi mobbing uygulamaları var, sağlık bakanlığı ve birkaç işyerinde hak ettikleri 52 günlük yevmiyelerini alamayan arkadaşlarımız var. Bakanlar kurulu açıklamasına rağmen, çok komik sebeplerle ‘yazılı talimat bekliyoruz , yoksa bunu ödeyemeyiz'' ifadesini kullanan bürokratlar var. Seçim dönemlerinde anlayamadığımız bir algı oluşturuluyor. Enflasyon farkının verilmesi için ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz mağduruz, enflasyon karşısında eziliyoruz, örneğin zamlardan önce 7 liraya salça alırken bugün 15 liraya alıyoruz. Büyüklerimizin, devleti yönetenlerin, sendikamızın bir an önce işçi arkadaşlarımızın rahatlanması için bu problemi çözmesini istiyoruz'' dedi.

Gülbaba, ayrıca AK Parti İl Başkanlığı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesini, Palandöken Devlet Hastanesi, Hak İş İl Başkanlığını ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla fikir alışverişinde bulundu.