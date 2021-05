Öz: Eski Türkiye bu yükü kaldıramazdı

Mesajında sağlık sisteminin gücüne vurgu yapan Başkan Öz, “Eski Türkiye, bu salgının yükünü kaldıramazdı” dedi.

Öz: Sağlık Sisteminin Gücüyle Ayaktayız

Mesajında bugünlere sıkıntı çekerek ulaşan bir nesil olduklarına vurgu yapan Başkan Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan kalkınma sürecinin yeni Türkiye'yi daha refah ve daha güçlü bir konuma taşıdığını söyledi. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi atılımlar yaşandığının altını çizen Başkan Mehmet Emin Öz, “Zaman zaman dile getirdiğim bir şey vardır. Bizler çok ciddi sıkıntılar çekerek bugünlere gelmiş bir nesiliz. Ana, baba, eş, dost, akrabanın hastalıklarını ne şartlarda yaşayıp ne şartlarda tedavi olduklarını ya da ne şartlarda vefat ettiklerini çok iyi biliyoruz. Gençler tabii ki bu tip sıkıntıları yaşamadılar, görmediler. Allah da yaşatmasın, göstermesin. Böyle imkânları şehirlerimize kazandırıp insanımızı hak ettiği değerle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu kadar işin bir ömre sığdığını görmek emin olun bizim için bir ayrıcalıktır.” dedi.

“Akdağ'ın hizmeti unutulmayacak”

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktanın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Öz, “Bu noktalara gelirken hemşerimiz, Sayın Bakanımız Recep Akdağ'ın neler yaptığını pandemi döneminde daha iyi anladık. Sağlık gibi son derece önemli ve bir o kadar da karmaşık bir alanda bu tarz yenilikleri yapmak hiç şüphesiz herkese nasip olmaz. Allah bunu sayın bakanımıza nasip etmişse ondan öğreneceğimiz çok şey var demektir.

Bu zor zamanlarda bakanlık görevini yürüten Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın da canla başla çalıştığına ve hastanelerimizin nasıl işlediğine bu kez de hasta gözüyle şahit oldum. Dolayısıyla sağlık alanında Türkiye'yi bugünlere getiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen devlet teşkilatımızın bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Allah rahatını terk edip milleti için mücadele veren böyle yiğitlerin yardımcısı olsun.” dedi.

Öz: Teşekkürü Borç Biliyorum

Mesajında “Hastalığı hemen hemen aynı zamanlarda geçirdiğimiz için tedavim sürecinde beni anlayıp değerli desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Okay Memiş'e ve 9. Kolordu Komutanımız Tümgeneral Erhan Uzun'a da hem teşekkür ediyor hem de bu vesileyle onlara bir kez daha geçmiş olsun diyorum.” diyen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastalığımı çok yakından takip edip teşkilatına olan özenini bir kez daha gösteren Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya, İl Koordinatörümüz Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı'ya, beni her gün arayıp sesindeki titremeyle beni de duygulandıran kırk yıllık dostum Milletvekilimiz Selami Altınok'a, Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu Ban'a, Milletvekilimiz İbrahim Aydemir, yine kırk yıldır yol arkadaşlığı ettiğimiz Ardahan Milletvekilimiz Orhan Atalay'a, Teşkilat Başkan Yardımcımız Metin Bulut'a, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mücahit Yanılmaz'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Deniz Çelik'e, Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devreden Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Erdoğan Dönmez ile Gençlik Kolları Başkanımız Gökberk Kocaaliler'e, MHP İl Başkanımız Naim Karataş'a, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Küçükler'e, yine önceki dönem İl Başkanlarımız Hüseyin Tanfer ile Fatih Yeşilyurt'a ve hastanede kaldığımız süre boyunca yokluğumuzu bir nebze olsun hissettirmeyen, gece gündüz durmaksızın çalışan il ve ilçe teşkilatlarımızın değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

Önceki dönem Valimiz ve Bakanımız Sebahattin Öztürk ile yine önceki dönem Valimiz Ahmet Altıparmak'a ve şehrimizin iki güzide kurumunu yöneten Rektörlerimiz Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocama ve Prof. Dr. Bülent Çakmak hocama da çok samimi duygu ve temennileri için minnettarım.

Yine tedavi boyunca yanımda olmasalar bile dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen, varlıklarıyla bizleri daima güvende ve mutlu hissettiren dostlarıma teşekkür ediyorum. Böylesi güzel dostlara ve dostluklara sahip olduğum için Allah'a şükürler olsun.

Burada ayrı bir teşekkürü de sağlık çalışanlarımız hak ediyor. İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir ve bütün yönetim personeline, Şehir Hastanesi Başhekimimiz Özgür Çelebi ve ekibine, her an meşgul ederek kendilerini ziyadesiyle yorduğum Uzm. Dr. Sibel İba Yılmaz ve Uzm. Dr. Alperen Aksakal hocama, hocalarımla sürekli irtibatta olup gece gündüz demeden ellerinden gelenin fazlasını yapan değerli Hemşirelerimiz Mihriban İşim, Sümeyye Altunok, Nesrin Sevgi ve Nurşen Özdemir'e, tıpkı bir evlât gibi elimiz kolumuz olan ve neye ihtiyacımız olsa her an karşılamaya çalışan Emrah Azatlı ve Dursun Murat Boz'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle her türlü zorluğa rağmen görevlerini aksatmadan sürdürmeye gayret göstererek halkın doğru habere ulaşmasını sağlayan basın mensubu kardeşlerimize de candan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hastalık yüzünden olsa da ilgileriyle bizleri mahcup eden böyle güzel insanları tanımak bizim için bir nasiptir.”