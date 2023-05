Öz gençlere seslendi; “Sosyal medyanın yönlendirmesine değil, geleceğinize oy verin”

Son olarak Erzurum'da bir grup gençle bir araya gelen Öz, yaptığı konuşmada gençlerin siyasi eğilimleri hakkında spekülasyonlara mahal vermemek gerektiğini söyledi.

Öz, “Gençler bu güzel ülkenin en önemli unsurlarıdır. Dünya her geçen gün yaşlandıkça, Avrupa her geçen gün yaşlandıkça Türkiye milyonlarca gencin enerjisi ile büyümeye devam ediyor. Maalesef son zamanlarda gördüğümüz bazı üzücü şeyler var. Sanki tüm gençler bir şeylere muhalif olmak zorunda gibi bir algı ile siyasi eğilimler hakkında propaganda yapılıyor. Ama sahada bunun tutmadığını görüyoruz. Gençlere en çok değer veren parti AK Parti'dir. Bu hem siyaseten böyledir hem de ülke yönetiminde böyledir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakın, en yakınında hep gençlik kollarında yetişmiş insanlar. Gençlerin sesine her zaman kulak veren bir liderimiz var. Türkiye, önümüzdeki yüzyılda gençliğin enerjisi ile daha da güçlü bir şekilde büyüyecek. Boş vaatlerle aklınıza girmeye çalışanlara sakın müsamaha göstermeyin. Oy verirken sosyal medyanın eğilimine değil, vatanınızın nereden nereye geldiğine bakın, yarın size kim daha güzel bir ülke bırakacak buna bakın. Siyasi koltuklar uğruna gençleri arka bahçe olarak görenlere değil, gençleriyle büyüyen partiye oyunuzu verin” dedi.