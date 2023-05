-Öz: “Sahadaki sevginin sorumluluğunu biliyoruz”

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Öz, Erzurum'un Türkiye'nin yeni yüzyılında kilit bir rol üstleneceğini söyledi. Öz; “Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Erzurum'a olan sevgisini dile getiriyor. Bu sevgi tabii karşılıklı bir sevgi. Girdiği her seçimde Dadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve davamızın dimdik arkasında durmuştur. Gittiğimiz her ilçede bizleri bağırlarına basan vatandaşlarımızın sevgisi bizlere güç ve sorumluluk veriyor. Erzurum'un gelişimi ülkemiz için çok önemli. Erzurum stratejik olarak çok önemli bir konumda. Şehrin tüm potansiyellerinin ortaya çıkması için şimdiye kadar birçok çalışma yapıldı. Erzurum'a yapılan milyarlarca liralık yatırımların çıktısını alma zamanı. Türkiye'nin yeni yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkece alacağımız kazanımlarda Erzurum'u da çok iyi değerlendirmek zorundayız. Sahada görüştüğümüz neredeyse her insan, yaparsa AK Parti yapar diyor. Evet, biz yapacağız. Biz çok çalışıp ülkemize ve bu kadim şehrimizin insanına güzellikler sunacağız. Biz bir olarak güçleneceğiz. İnşallah Erzurum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partimize rekor bir destekle bizleri gururlandıracaktır. Biz buna inanıyoruz. Gördüğümüz sevgi ve alakanın sorumluluğunu bilerek projelerimizi planlıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye yeniden şahlanışına devam edecek ve Erzurum bu şahlanışta çok kilit bir rol üstlenecektir” dedi.