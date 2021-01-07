Öz: “Sorunlarımıza çözüm arama çalışmalarımız sonuç veriyor”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda belirledikleri sorunları ilgili bakanlıklara iletmeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk'tan 5 Köye Okul Sözü

Son toplantıya Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığını anlatan Başkan Öz, “Tespit ettiğimiz sorunları sayın bakanlarımıza aktararak çözüm önerilerinde bulunduk. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey, 5 köyümüze okul yapılması için söz verdi. Yine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere tablet desteği de aldığımız sözlerden biri oldu. Bu iki müjdeyi halkımızla paylaşırken birleştirilmiş sınıfların lavabo ve kat kalorifer ihtiyaçlarının da kısa sürede giderileceğini bildirmek istiyorum.” dedi.

Restorasyonlar Tamamlanıyor

Toplantıya katılarak sorunları dinleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da söz aldıklarının altını çizen Başkan Öz, “Çifte Minareli Medrese, eski hanlar ve kalelerle ilgili çalışmalar yapılacağının müjdesini vermek istiyorum. Bununla birlikte restorasyonu %80 oranında tamamlanan eserlerimizde yapılan çalışmalar 2021 yılı içerisinde bitirilerek hizmete açılacak. Kültür Bakanımızdan aldığımız en önemli sözlerden biri de eski kalelerin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması oldu. Avnik Kalesi gibi gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak eserlerimizde kazı çalışmaları kısa sürede başlatılacak. Bu vesile toplantılarımıza katılarak problemlerimize çözüm arayan Sayın Bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza Erzurumlular adına teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.