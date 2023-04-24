Öz; Söylemlerle değil eylemlerle çalışıyoruz

Erzurum'da seçim çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, MNG AVM ve Mahallebaşı Semt Pazarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sabah saatlerinde pazarda esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Öz, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Pazar esnafına hitaben kısa bir konuşma yapan Öz; “Bugün önemli bir yol ayrımındayız. Türkiye'nin son 20 yılında devrim niteliğindeki dev projelerin mimarı, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıran Lider Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde halkımızın iradesi ile inşallah kutlu yürüyüşün başında, ülkemiz için canla başla çalışmaya devam edecek. AK Parti umudun partisidir. Şimdiye kadar hiçbir etnik köken, din, mezhep ayırmaksızın tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu söylemlerde değil, eylemlerde de fazlasıyla ispatlamış bir partidir. 14 Mayıs seçimleri için bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin yanında olacağınıza şüphem yok. Gösterdiğiniz ilgiye layık olmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.