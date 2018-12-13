Özakalın, ‘İZDES' toplantısına katıldı

İçişleri Bakanlığı'nın İZDES (İzleme Değerlendirme Sistemi) Projesi kapsamında Erzurum'a bir çalışma ziyareti gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, programının öğleden sonraki bölümünde, Palandöken Kaymakamlığı'nda düzenlenen, ‘Bakanlık İcraat Sunumu ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Erzurum'daki meslek odalarının başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve bakanlık yetkililerinin katıldığı toplantıda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO), Meclis Başkanı Saim Özakalın temsil etti. İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik işlem ve süreçlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle hayata geçirilen İZDES (İzleme Değerlendirme Sistemi) Projesi'yle ilgili bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın “Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği” kapsamında başlatılan İZDES Projesi'yle; taşra birimlerinin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, taşra ve merkez birimleri arasındaki iletişiminin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru bir şekilde merkeze iletilmesi ve valiliklerdeki ‘iyi uygulama' örneklerinin paylaşılmasının amaçlandığının ifade edildiği toplantıda, katılımcıların da projeyle ilgili görüşleri alındı.

Toplantıya katılan ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve vatandaşın memnuniyetini ön planda tutan projenin, sorunların objektif olarak tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde değerlendirilip, çözüme kavuşturulması açısında çok önemli olduğunun altını çizerek, projenin başarılı bir şekilde uygulanması için ilgili bütün kurumların azami katkı sağlaması ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.