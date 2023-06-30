Özakalın; Sorumluluklarımızın farkındayız

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Mayıs Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın yönetim kurulu faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

Konuşmasında, Mayıs ayının sonu, Haziran ayının ilk haftalarının ETSO için oldukça hareketli geçtiğini ve Erzurum adına güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren Başkan Özakalın, TOBB'un 79. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini belirterek, iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB'da Erzurum'u ve bölge illerini temsil edecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Bu konuda bize inanan, güvenen ve destek veren başta Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere değerli oda ve borsa başkanlarına, üst kurul delegelerimize ve Meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Üstlendiğimiz bu önemli görevi sorumluluk bilinciyle layıkıyla yerine getirmeye çaba göstereceğim” diyen Başkan Özakalın, yeni dönemde Kabinede, siyasette ve bürokraside de Erzurumluların görev almasının şehir adına sevindirici olduğunu söyledi.

Uzun yıllar sonra Erzurum ve bölge iş dünyamızı TOBB'da temsil edecek olmaktan heyecan duyduğunu kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özakalın, “Ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ekonomisi, reel sektörümüzün sorunlarının çözümü için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Özakalın toplantıda ayrıca; bölgedeki bazı illere yaptığı ziyaretler, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) işbirliğiyle ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin kurulma çalışmaları, mülkiyeti ETSO Vakfına ait olan Mumcu Caddesi üzerindeki eski oda binasının yerine yapılacak bina projesi, 2. OSB Yönetimi olarak yürütülen çalışmalar, Erzurum Teknik Üniversitesi ile yapılacak yeni işbirlikleri ile Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile ortaklaşa düzenlenecek etkinlikler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Toplantının sonunda, Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun kaleme aldığı ve ETSO'nun 2023-2026 Stratejik Planı kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olan ‘ETSO Tarihi' kitabı Meclis üyelerine dağıtıldı.

Meclis toplantısının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Meclis üyeleriyle birlikte hizmet binasında yapılan tadilat çalışmalarını yerinde incelediler. Özakalın ve Yılmaz Meclis üyelerine yaklaşık 5 aydan bu yana devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.