Özel Bilge Koleji bilimin ışığında eğitim ateşi

Eğitim alanında Erzurum'un son dönemlerine damgasını vuran ve kurulduğu günden beri eğitim faaliyetlerini bilimsel çalışmalarla destekleyen Özel Bilge Koleji, ulaşılması güç başarılara imza atıyor.

Tübitak tarafından düzenlenen ve alanında uzman akademisyenlerin değerlendirme komisyonunda yer aldığı bilimsel yarışmalara verdiği önemle ön plana çıkan Özel Bilge Koleji, çalışmalarını artırarak devam ediyor.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde Tübitak'ın 48. Liselerarası Proje Yarışmasında Erzurum Atlama Kuleleri üzerine sosyoloji alanında hazırladığı projeyle bölge sergisine davet edilen Özel Bilge Koleji, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Liselerarası Proje Yarışmasına 30, Ortaokullararası Proje Yarışmasına 15 projeyle katılmıştır. Lise grubunda Sosyoloji alanında yarışan ve Erzurum'un yemek kültürü üzerine yazılan projeyle, ortaokul grubunda ise fizik alanında yarışan ve ozon tabaksındaki açıkları kapatma üzerine yazılan projeyle bölge sergisine davet edildi.

Gösterdiği bu başarıyla iki yıl üst üste Tubitak proje yarışmasında boy gösterme başarısı gösteren Özel Bilge Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çok daha titiz ve çok daha özverili bir çalışma yürüttü.

50. Liselerarası Proje Yarışmasına; değerler eğitimi alanından 8, kimya alanında 6, matematik alanından 6, Türk dili ve edebiyatı alanından 4, sosyoloji alanından 8, biyoloji alanından 7, fizik alanından 5, tarih alanından 4, coğrafya alanından 3 ve yazılım alanından 2 proje olmak üzere toplam 53 projeyle katılarak ulaşılması güç bir başarıya daha imza attı.

Bu konu ile alakalı olarak Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı; Liseler arası bölgemizde 3 yıldır üst üste bölge finalinde eseri sergilenen tek özel okul olmanın haklı gururunu yaşadıklarını, bu durumun kendilerinin sorumluluğunu da bir kat daha artırdığını onun için de bu yıl çıtayı bir kat daha yükselterek 53 bilim projesini öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlayarak Tübitak'a başvurduklarını, ülkemizin bilimsel anlamda gerçekleştirdiği atılıma kurum olarak sonuna kadar destek vereceklerini, bilimsel çalışmaları eğitim ayrılmaz bir parçası saydıklarını, gerek lise gerek ortaokul düzeyinde yaptıkları bilimsel çalışmalarla öğrencilerin araştırma ve bilgiye ulaşma isteklerini artırıp buluşlara imza atmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Samancı, Erzurum Özel Bilge Koleji'nin salt klasik eğitim modeliyle yetinmeyip öğrenci merkezli yapılandırıcı eğitimi özümseyerek eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.