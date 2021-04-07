Özel Bilge Koleji Güzide Bakım Merkezini online konuk etti

Söyleşiye Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emine Kahveci ve Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samanci' nın katılımıyla başladı.

Söyleşi sabahında Abdullah Samancı, Güzide Bakım Merkezine kütüphane oluşturmak için gerekli olan tüm kitapları temin edip, kitap gönderimi yaptı ve bir kütüphane oluşturuldu.

Söyleşi Özel Bilge Koleji öğrencilerinden Hira Çolak'ın ‘'Yonca Kız'' adlı kitap sunumuyla başladı. Güzide Bakım Merkezinin değerli üyeleri etkin bir katılım sağlayarak, kendi okudukları kitaplar hakkında da bilgi verip hoş bir sohbet gerçekleştirdiler. Söyleşi sıcak ve samimi bir şekilde tıpkı bir sohbet havasında gerçekleşti üyeler kendilerini evlerinde gibi hissettiler.

Söyleşinin devamında sözü Abdullah Samanci aldı ve öğrencilerin eğitim durumunu sorup, Güzide Bakım Merkezi üyeleriyle tek tek ilgilendi. Senelerce komşuluk ilişkisini büyük bir sevgiyle sürdürdüklerini belirterek onları taşındıkları için çok özlediğini belirtti.

Güzide Bakım Merkezi Müdürü sözü alarak ilk öncelikle onlara kütüphane oluşturdukları için Abdullah Samanci'ya minnettar olduklarını ve onlar için çok faydalı bir işe imza attığını belirtti.

Güzide Bakım Merkezi lise mezunu üyelerinden biri TYT'ye hazırlandığını ve ek kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtti, bu istek üzerine Abdullah Samanci, ek kaynak ve uzaktan eğitim desteği sağlayacağız sözünü verdi bu sözden sonra çok mutlu olan Medine, derslerine daha sıkı sarılacağına ve düzenli ders çalışacağını belirtti. Bu istek üzerine üyelerden biri de KPSS'ye hazırlandığını ifade ederek destek istedi ve Abdullah Samancı, “Gerekli dökümanları sağlayıp tüm Bilge Koleji ailesi olarak destek olacağız” diyerek öğrencilerin hepsinde bir sevinç oluştu. Söyleşi o kadar sıcak ve samimi geçti ki tüm katılımcılar sürenin uzamasını istediler ve ikinci bir oturum açılıp söyleşi akıcılığıyla devam etti.

Söyleşinin sonunda Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil Ilbaş ve Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emine Kahveci bu sıkıntılı günlerde, onları biraz daha iyi hissettirecek bir program gerçekleştirilmesinde öncü olan Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü ve katılım gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerine minnettar kaldıklarını ve çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler en kısa zamanda Özel Bilge Kolejine geleceğini ifade eden Cemil İlbaş programının çok yararlı olduğunu söyledi. Söyleşiye ayrıca Güzide Bakım Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Melike Sultan Altuner, Merve Altan, Bakım Personeli Hamide Temel ve birçok çalışan katıldı.