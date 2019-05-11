Özel Bilge Koleji'nde YKS provası

Türkiye'nin eğitim sürecini yakından takip eden ve işlevsel bir eğitim programı takip eden Özel Bilge Koleji, 9 ve 10. sınıfta verdiği yabancı dil ve proje ağırlıklı eğitimi 11 ve 12 sınıfta sınav odaklı eğitimiyle taçlandırıyor. Özel Bilge Koleji Öğrencilerinin ek bir sürece ihtiyaç duymaması adına, eğitim sürecini etüt ve birebir ders imkânı ile destekleniyor.

Okul Kurucu Müdürü Abdullah Samancı; “Gerek kurum içi gerek Türkiye geneli denemeler ile zorlu maratonun sonundaki YKS sınavına en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz, bu bağlamda öğrencilerin gerçek sınava yakın bir psikolojiyi yaşamaları, yaklaşan YKS sürecinde heyecanlarını yenebilmeleri adına kurum kurucu müdürümüz ve öğretmenlerimizin nezaretinde öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi amfilerinde deneme sınavına tabi tutulmuştur” dedi.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav kurallarının aynen uygulandığı prova sınavının öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Samancı, “Öğrencilerimizin heyecanlı halleri gözlerden kaçmamış ve yaptığımız sınavın ne denli amaca hizmet eder şekilde olduğu ispatlanmıştır. Özel Bilge Koleji ailesi olarak gerek akademik gerek de mental olarak sınav kaygısını derinden yaşayan öğrencilerimizin her an yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.