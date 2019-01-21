(Özel) Doğu Anadolu buz kesti

Aşırı soğuk havanın etkisi altında bulunan Doğu Anadolu'da şelaleler ve şadırvanlar buz tuttu, araçların aküleri boşaldı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçesinde 27, Ardahan'da 25, Kars'ta 23, Ağrı'da 18, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Kent merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı ve Erzurum'da 26, Ardahan'da 18, Kars'ta 14, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinde ise Erzurum Palandöken'de 99, Konaklı'da 76, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 87, Ardahan'daki Yalnızcam'da 28 santimetre olarak ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.