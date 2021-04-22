Özel eğitim gören çocuklardan Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret

10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında özel eğitim gören çocuklar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünü ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ ı makamında ziyaret ettiler.
10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında özel eğitim gören çocuklar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünü ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan' ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret esnasında polise olan sevgilerini polis kıyafeti giyerek göstermek isteyen çocuklara İl Emniyet Müdürlüğünce polis kıyafetleri verildi. Kıyafetleri giyen çocuklar polis olmanın sevincini yaşayarak mutluluklarını dile getirdiler. Ziyaret esnasında özel eğitim gören çocuklar, İl Emniyet Müdürü Aslan'a polis bebek hediye ettiler.