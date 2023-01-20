Erzurum'un Uzundere ilçesinde özel eğitim öğrencileri ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Özel durumlu öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Uzundere ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim okulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında özel eğitim sınıfı açıldı. İlçede adeta özel gereksinimli bireyler için eğitim seferberliği başlatan öğretmenlerin çabasıyla özel gereksinimli bireylerin ailelerine ulaşılarak çocuklar eğitime kazandırıldı. Okulda 2 olan öğrenci sayısı uzak köylerdeki çocukların da dahil olmasıyla 7'ye ulaştı. Öğrenciler uzak köylerden Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı ücretsiz servisler ile okullarına devam ediyor.

Bugün ise 7 özel gereksinimli öğrenci ilk defa karne almanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerin karneleriyle buluştukları andaki yaşadığı mutlukları ise kameralara yansıdı.