(Özel Haber) Gençlerbirliği, ilk etap kamp hazırlıklarına Erzurum'da başladı

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, ilk etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Takıma iki stoper, bir sol kenar ve bir de santrfor almayı düşünüyoruz” dedi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, hem Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig takımlarının gözdesi oldu. Geçtiğimiz yıl 1. Lig'de şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, dün itibariyle Erzurum'a gelerek Palandöken'de birinci etap kamp çalışmalarına başladı. Ankara ekibi, bugün ilk antrenmanını da gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurum kampıyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, “Erzurum'da kampımızın ikinci günündeyiz. Şu an yapılacak üçüncü antrenmandır. Erzurum'da iyi bir kamp ortamı bulunmaktadır. Özellikle kamp yapılan saha ve zeminin iyi olması bizim için çok iyi. Temmuz ayının 19'una kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Erzurum'da kamp sürecimizi bitirdikten sonra ikinci etap olarak Bolu'ya geçeceğiz. Transferlerle ilgili de şunu söyleyeyim, hem aldığımız oyuncular var hem de halen daha görüştüğümüz oyuncular var. Ayrıca takip ettiğimiz oyuncular da bulunmakta. Eksiklerimizi değerlendirdikten sonra transferlerimizi ona göre yapıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takıma iki stoper almayı düşünüyoruz. İlk etapta bir sol kenar ve bir santrfor almayı da düşünüyoruz. Bu eksikliklerimizi tamamladıktan sonra ikinci bir kamptan sonra durumu değerlendirip eksik mevkilere ihtiyacımız varsa ona göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.